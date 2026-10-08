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Hoeveel bespaar je met de verwarming uit onder de elektrische deken?

Economie
door Nina van der Linden
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Een avondje op de bank met de verwarming aan gaat je de komende maanden klauwen met geld kosten. Onder een elektrische deken ben je al voor een stuiver warm. Kun je dan niet beter de verwarming uitzetten?
De gasprijzen zijn nog altijd hoog, het belooft dan ook weer een dure winter te worden. Nu het buiten kouder wordt, gaat binnen de verwarming weer aan.

Zo reken je het uit

Het verwarmen van een gemiddelde woonkamer kost zo'n 1,5 m3 gas per uur. Bij een tarief van €1,65 per m3 is dat €2,47 per uur. Drie uur lekker warm op de bank kost je dan €7,42.
Een elektrische deken verbruikt ongeveer 50 watt. Een kWh kost tegenwoordig circa €0,30. Dat komt neer op 1,5 cent per uur, dus 4,5 cent voor een avond van drie uur. Je bespaart per avond ruim €7. Is je woonkamer groter dan gemiddeld, is je huis niet bijster goed geïsoleerd of ben je meerdere ruimtes aan het verwarmen in huis? Dan loopt dit bedrag nog extra op.

Binnen een paar avonden terugverdiend

Een elektrische deken kost maar een paar tientjes. Dat verdien je in een paar avonden terug. Zelfs als je meerdere dekens tegelijk gebruikt, ben je nog veel goedkoper uit dan met de verwarming aan.

Voordat je de verwarming uitzet

De berekening gaat uit van gemiddelde energiekosten, dus de exacte besparing verschilt per huishouden. Let daarbij op drie dingen:
- Veiligheid: zorg dat de deken in goede staat is, volg de instructies van de fabrikant en blijf in de buurt als hij aan staat.
- Comfort en vocht: sommigen vinden een constant warme kamer prettiger. Zet je de verwarming helemaal uit, dan kan het huis vochtig worden en kan er schimmel ontstaan.
- Isolatie: goede isolatie, bijvoorbeeld met radiatorfolie, maakt je verwarming efficiënter en verlaagt je verbruik.

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