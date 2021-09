Tienduizenden sociale huurwoningen in slechte staat

Er zijn niet alleen veel te weinig huizen, een deel van de woningen is ook in vergaande staat van verval: zeker 80.000 sociale huurwoningen zijn in slechte staat en soms zelfs rijp voor de sloop. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de Autoriteit woningcorporaties.

Huurders hebben daar last van. Ze kampen met schimmel, lekkages of rottende kozijnen. In totaal is 1 op de 25 sociale huurwoningen in matige tot zeer slechte conditie. Onafhankelijk inspecteur Roel Warringa zegt daarover: "Scores worden objectief vastgesteld door experts in het veld. De ideale score is een score rond conditie 2. Dat betekent een goede conditie." Bij een score van 4 zijn flinke ingrepen nodig. "Dan moet je eraan denken dat die woning binnenkort groot onderhoud nodig heeft. Binnen 0 tot 3 jaar."

Door goed onderhoud kunnen woningcorporaties voorkomen dat een woning in categorie 4 terechtkomt. Tachtig Nederlandse corporaties slagen daar prima in, maar sommigen maken er een potje van. Zo is bijna de helft van alle sociale huurwoningen van corporatie Woonstad Rotterdam in matige tot zeer slechte staat. Ook bij Woningbedrijf Velsen en ProWonen is 44 procent van de huizen er slecht aan toe.

Als je het de huurders zelf vraagt, zijn er nog meer woningen in beroerde staat. Meer dan een op de drie van de sociale huurders in Nederland kampt met achterstallig onderhoud.