Managers wankelend vastgoedbedrijf Evergrande braken regels

Zes bestuurders van de wankelende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande hebben investeringsproducten van het bedrijf laten uitbetalen terwijl dat niet mocht, maakte Evergrande bekend. Het bedrijf eist dat het zestal het geld terugbetaalt. Bovendien wil de vastgoedontwikkelaar de zes "stevige boetes" opleggen.

De zes hoge managers hadden geld gestoken in een eigen investeringsproduct van Evergrande. Daarvoor houdt het bedrijf regels aan voor wanneer ze mogen worden uitbetaald. De zes lieten zich echter uitbetalen voor die datum. Die vroege uitbetalingen hangen vermoedelijk samen met de financiële positie van Evergrande.

Evergrande verkeert al geruime tijd in grote financiële problemen. Het bedrijf heeft voor meer dan 200 miljard euro aan schulden en eerder deze week werd duidelijk dat schuldeisers deze maand niet op rentebetalingen hoeven te rekenen. Ook lukt het al enige tijd niet om bezittingen van de hand te doen en liggen verschillende projecten van het bedrijf stil, waardoor Evergrande er ook niet aan kan verdienen.

Sinds begin dit jaar is de beurswaarde van Evergrande, dat ruim 800 projecten in uitvoering heeft in 220 steden, met driekwart gekelderd. Beleggers zijn bang voor een faillissement, dat voor een domino-effect kan zorgen op de Chinese vastgoedmarkt. Net als Evergrande financieren veel bedrijven nieuwe projecten met de aanbetalingen van klanten. Daardoor blijft er weinig financiële armslag over als het misgaat.