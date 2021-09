Waarom lp’s ineens twee keer zo duur zijn geworden

Vinyl platen draaien zit al weer een paar jaar in de lift. Aanhangers zeggen dat muziek beter klinkt op ouderwetse platen dan op CD's of via een stream. Maar nu worden platen ineens veel duurder. Je betaalt al gauw 40 euro voor een nieuwe LP. Het onlangs verschenen tweede album van zangeres Billie Eilish kost bijvoorbeeld 40 euro.

Waarom worden platen duurder, vraagt Trouw zich af? De productiekosten zijn gestegen, stellen platenmaatschappijen. Pvc, de grondstof voor platen, is veel duurder geworden. Bijvoorbeeld door de populariteit van vinylvloeren, die gemaakt worden van dezelfde grondstof. Ook karton, waar platenhoezen van worden gemaakt, is schaarser en daarom duurder geworden.

Wereldwijd zijn er bovendien minder dan honderd fabrieken die nog lp’s persen. Zelfs grote sterren hebben moeite om hun lp’s geperst te krijgen.

Maar de stijgingen liggen ook aan sommige grote platenmaatschappijen. Die zouden de lp zien als cash cow. Liefhebbers hebben veel over voor echte platen en zijn dus bereid veel (teveel) te betalen.