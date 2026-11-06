Je krijgt pensioen van ABP, het fonds voor de detailhandel of PME en leest dat er 12 tot 25 procent bij kan komen. Zit je bij PFZW of PMT, dan geldt dat niet voor jou. Daar staat in januari waarschijnlijk zelfs iets minder op je rekening dan in december. En of die grote verhogingen er echt komen, wordt pas eind december duidelijk. Op de beurs ging het deze week al flink mis.

Het verschil zit in het moment waarop je fonds naar het nieuwe pensioenstelsel overstapt.

Wie overstapt, krijgt gemiddeld 17 procent erbij

Pensioenadviseur Aon rekende het voor de NOS uit, meldde Hart van Nederland op 3 november. Het gaat om 37 fondsen met samen 7,7 miljoen deelnemers. Ongeveer 2 miljoen gepensioneerden kunnen ervan profiteren, onder wie oud-ambtenaren, winkelmedewerkers, vervoersmedewerkers, bankpersoneel en metaalwerkers. Aon bekeek de tien grootste fondsen die overstappen. Die zijn samen goed voor 95 procent van iedereen die in 2027 wordt overgezet. Gepensioneerden bij die fondsen gaan er gemiddeld 17 procent op vooruit.

Per fonds lopen de schattingen flink uiteen. Wij rekenden uit wat ze betekenen bij een pensioen van €1.000 bruto per maand:

Detailhandel: 22,4 procent, dus €224 bruto erbij

Philips: 18,2 procent, dus €182 bruto

ABP (ambtenaren en onderwijs): 13,9 procent, dus €139 bruto

PME (metaal en techniek): 12,6 procent, dus €126 bruto

Dit zijn bruto bedragen en gemiddelden. Jongere gepensioneerden profiteren over het algemeen iets meer van de overgang dan oudere. ABP zegt dat bij dat fonds ook persoonlijke zaken meetellen. Sommige deelnemers krijgen een hogere tegemoetkoming als ze in het verleden indexatie hebben gemist. Het gaat alleen om je aanvullende pensioen en dus niet om je AOW. Het fonds voor de detailhandel en PGB hebben volgens de NOS ook nog geen toestemming van De Nederlandsche Bank om in te varen.

Bij PFZW en PMT gaat het om 0,5 tot 0,66 procent

PFZW en PMT zitten al sinds 1 januari 2026 in de nieuwe regeling. Hun grote stap was dus vorig jaar: PFZW verhoogde de uitkering vanaf maart met ruim 12 procent. Voor 2027 is de verwachting veel lager. Op basis van de resultaten tot en met 30 juni verwacht PFZW dat de uitkeringen op 1 januari 2027 met 0,66 procent omhooggaan. PMT komt voorlopig uit op ongeveer 0,5 procent, omdat het fonds een derde van zijn spreidingsvermogen van 1,6 procent gebruikt.

Netto is dat te weinig. Het kabinet wil in het Belastingplan 2027 het tarief in de eerste schijf voor AOW-gerechtigden verhogen van 17,85 naar 18,33 procent. De Zvw-bijdrage op pensioen is dit jaar 4,85 procent en wordt volgens de begroting van VWS in 2027 5,02 procent. Volgens een berekening van De Dagelijkse Standaard moet je pensioen daarom ongeveer 0,85 procent stijgen om netto gelijk te blijven.

Een bruto verhoging onder 0,85 procent betekent in januari netto minder geld.

Bij €1.000 pensioen scheelt het €1,44 tot €2,67 per maand

De Dagelijkse Standaard rekende ook uit hoeveel je netto overhoudt als de verwachte percentages blijven staan:

€1.000 bruto: €1,44 minder bij PFZW en €2,67 minder bij PMT

€1.500 bruto: €2,16 minder bij PFZW en €4 minder bij PMT

€2.000 bruto: €2,88 minder bij PFZW en €5,33 minder bij PMT

Per jaar is het verschil bij €1.000 pensioen €17,28 bij PFZW en €32,04 bij PMT. Dat is weinig, maar het is wel minder, terwijl een oud-collega bij een fonds dat nu overstapt er misschien honderden euro's per jaar bij krijgt. PFZW stuurt alle gepensioneerden in november persoonlijk bericht over de aanpassing op 1 januari 2027. Valt het definitieve percentage hoger uit dan ongeveer 0,85 procent, dan ga je er netto toch op vooruit.

De beursval van donderdag kan de 25 procent nog drukken

Voor de fondsen die overstappen ligt het bedrag nog niet vast. Corine Reedijk van Aon noemt de laatste twee maanden van het jaar cruciaal: een flinke daling van de beurskoersen of van de rente kan het geld dat te verdelen is kleiner maken. ABP kijkt naar de dekkingsgraad op 31 december 2026. Eind september stond die op 132 procent.

De eerste tegenvallers zijn er al. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen daalde in oktober naar 133 procent, blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon van 2 november. Op donderdag 5 november had Wall Street zijn grootste verliesdag van 2026. De brede S&P 500-index eindigde 4,4 procent lager, en ook in Amsterdam kelderden de chipbedrijven. De Europese chipsector kende de slechtste beursdag sinds de coronacrash van maart 2020. Eén slechte dag bepaalt de uitkomst niet, maar het laat zien hoe snel de ruimte kan krimpen.

Staat de verhoging in januari al op je rekening?

Niet altijd. Bij een aantal fondsen worden de bedragen met terugwerkende kracht voor de eerste maanden van 2027 verrekend. Volgens De Dagelijkse Standaard krijgen ABP-gepensioneerden in januari naar verwachting ook netto minder, omdat hun verhoging pas later volgt. Wat ABP-gepensioneerden van januari tot en met maart precies krijgen, schreef WEL eerder.

Zo controleer je wat het voor jou betekent