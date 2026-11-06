Yeşilgöz: gesprek belastingplan heeft langer geduurd dan nodig en dat ligt uiteraard aan anderen

De gesprekken over het belastingplan hebben wat vicepremier Dilan Yeşilgöz betreft "langer geduurd dan strikt noodzakelijk". De VVD-bewindsvrouw vindt dat er "goede dingen" in het plan staan, maar ze begrijpt ook dat partijen er niet "100 procent" tevreden mee zijn. "Het is ook niet 100 procent wat ik had gewild."

Het verdere proces om het belastingplan goedgekeurd te krijgen in beide Kamers ligt nu in het parlement, zegt Yeşilgöz, net als premier Rob Jetten eerder verklaarde. "Er is zicht op een meerderheid in de Tweede Kamer en ik hoop van harte straks ook in de Eerste Kamer. En dat is natuurlijk spannend, maar die debatten lopen."

Yeşilgöz verwijst voor vragen over het toekomstige stemgedrag van de VVD naar fractievoorzitter Ruben Brekelmans.