Loopt je vaste energiecontract deze winter af? Dan is vandaag een goede dag om opnieuw te vergelijken. Vattenfall heeft vanochtend de gasprijs van zijn vaste jaarcontract verlaagd van €1,95 naar €1,85 per kuub. Volgens vergelijkingssite Keuze.nl betaal je bij gemiddeld verbruik daardoor €198,65 minder per jaar.

De daling op de gasbeurs is nu ook echt te zien in de prijzen die leveranciers vragen.

Gemiddeld zo'n €85 minder dan op 1 november

Vattenfall staat niet alleen. Afgelopen nacht en vanochtend verlaagden vijf leveranciers hun gasprijs, de meeste ook hun stroomprijs. Keuze.nl telt dat een vast jaarcontract sinds maandag bij 13 van de 16 leveranciers in zijn vergelijker goedkoper is geworden. Gemiddeld kost een jaarcontract voor stroom en gas nu zo'n €85 per jaar minder dan op de piek van 1 november. Keuze rekent daarbij met 2.500 kWh stroom en 1.000 kuub gas per jaar.

De oorzaak ligt op de beurs. Daar is gas sinds de piek van 30 oktober zo'n 15 procent goedkoper geworden, volgens Keuze.nl omdat er hoop is op diplomatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Hoe die beursdaling begon, lees je in ons stuk Gasprijs daalt hard: nu vastzetten of toch nog even wachten?

Essent en Energiedirect gingen gisteren al omlaag

Een dag eerder, op 5 november, waren drie leveranciers al begonnen. Ze verlaagden hun gas- en stroomprijs voor nieuwe contracten. Dit zijn de nieuwe gasprijzen volgens Keuze.nl:

Essent, 3 jaar vast: van €1,88 naar €1,75 per kuub, €201,34 per jaar goedkoper

Essent, 1 jaar vast: van €1,94 naar €1,88 per kuub, €97,21 per jaar goedkoper

Energiedirect, 1 jaar vast: van €1,91 naar €1,85 per kuub, €101,64 per jaar goedkoper

Energiedirect, 3 jaar vast: van €1,81 naar €1,74 per kuub, €102,50 per jaar goedkoper

UnitedConsumers, 1 jaar vast: van €2,04 naar €1,91 per kuub, €48,10 per jaar goedkoper

Volgens Energievergelijk ging ook Greenchoice omlaag: bij 1 jaar vast met 11,1 cent per kuub en bij 3 jaar vast met 6,6 cent.

Vattenfall is nu goedkoper dan Essent voor 3 jaar

Na de verlaging kost een jaarcontract bij Vattenfall €2.693,83 per jaar, berekent Keuze.nl. Gisteren was Essent met 3 jaar vast nog het goedkoopst van de vier grote leveranciers, voor €2.737,03 per jaar. Vattenfall zit daar met een contract van één jaar nu ruim €40 onder.

Bij Eneco kostte een jaarcontract op 2 november nog €1,96 per kuub gas. In de bronnen die wij hebben bekeken, staat niet dat Eneco sindsdien omlaag is gegaan. Controleer de actuele prijs daarom zelf voordat je kiest.

Met de grote namen ben je overigens niet per se het goedkoopst uit. Volgens Keuze.nl is het goedkoopste jaarcontract €185,51 per jaar goedkoper dan een gemiddeld jaarcontract.

Kijk niet alleen naar de prijs per kuub. Niet elke leverancier verlaagt het tarief: volgens Keuze.nl verhoogt een deel van de leveranciers alleen de welkomstkorting. Die korting krijg je één keer. Een lager tarief betaal je het hele contract lang. Vergelijk daarom altijd de totale jaarprijs.

Zit je al vast? Dan merk je er niets van

Alle verlagingen gelden voorlopig alleen voor nieuwe contracten. Heb je een vast contract, dan blijft je tarief staan tot de einddatum. Dat geldt als prijzen stijgen, maar ook als ze dalen. Vattenfall zegt dat zelf ook op zijn website: wie vastzit, heeft geen voordeel van prijsdalingen op de energiemarkt.

Een paar weken geleden ging het nog de andere kant op, zoals je las in Vattenfall vraagt nu €1,70 per kuub gas: bijna alle energiecontracten werden in één week duurder. Wie toen een contract afsloot, houdt die prijs.

Loopt je contract deze winter af?

Dan heb je wel iets aan de daling. Nieuwe tarieven gelden voor wie een nieuw contract afsluit of zijn contract verlengt. Krijg je binnenkort een verlengaanbod van je leverancier, leg dat dan naast de prijzen van deze week. Is het verlengaanbod nog gebaseerd op de piek van eind oktober, dan scheelt dat al snel tientjes tot een paar honderd euro per jaar.

Reken er niet op dat de prijzen blijven dalen. Energievergelijk waarschuwt dat de gasprijs door één bericht uit Washington net zo hard weer kan stijgen. Of je beter nu kunt vastzetten of nog even kunt wachten, lees je in ons stuk van gisteren.

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