Dit zijn de 20 beste luchtvaartmaatschappijen ter wereld

Vliegen zal waarschijnlijk nooit de meest comfortabele manier van reizen worden, maar de ene luchtvaartmaatschappij is wel net iets prettiger dan de andere. Ook onze eigen KLM behoort tot de top 20 van de wereld.

Maar de nummer 1 is net als vorig jaar Qatar Airways, zo blijkt uit onderzoek van het Britse adviesbureau Skytrax dat de World Airline Awards 2021 uitreikte, ook wel de Oscars van de luchtvaart genoemd.

De ranglijst is gebaseerd op enquêtes onder passagiers tussen september 2019 en juli 2021. Meer dan 13 miljoen passagiers hebben ruim 350 luchtvaartmaatschappijen beoordeeld. Na Qatar Airways volgen Singapore Airlines en het Japanse ANA All Nippon Airways op plek 2 en 3. De KLM vinden we terug op de 16de plaats.

Dit is de volledige top 20: