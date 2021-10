Evergrande-crisis volgens IMF nu geen risico voor economie China

De Chinese economie loopt voorlopig geen grote risico’s door de crisis bij vastgoedconcern Evergrande. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de overheid van president Xi Jinping de gevaren zo ingeperkt dat de Chinese economie weinig last heeft van het dreigende omvallen van de bouwontwikkelaar.

Specifiek voor de Chinese vastgoedsector zijn de risico’s groter, zegt het IMF. Eerder werd al bekend dat de betalingsproblemen zich niet beperken tot het grote Evergrande. Ook andere bedrijven in de branche kampen met hoge schulden en een ingestorte omzet sinds Evergrande zijn leveranciers niet meer kan betalen. Volgens het IMF zou Beijing er goed aan doen te helpen de schulden in de sector te verminderen. Dat zou alleen niet te snel of te langzaam moeten gebeuren.

De Chinese centrale bank sprak eerder al geruststellend bedoelde woorden over de crisissituatie in de vastgoedsector. Gouverneur Yi Gang verklaarde dat wanbetalingen door "mismanagement" van sommige bedrijven een uitdaging vormen voor de Chinese economie, maar dat de autoriteiten scherp zullen toezien dat ze geen gevaar vormen voor het hele financiële systeem.

De groei van de Chinese economie valt dit jaar met 8 procent iets lager uit dan eerder werd verwacht, meldde het IMF onlangs al. Behalve coronagerelateerde invloeden hebben ook de spanningen in de vastgoedsector tot die bijstelling geleid.