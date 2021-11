Elon Musk: ‘Als de VN kan uitleggen hoe ik met 6 miljard dollar einde maak aan honger, zal ik dat doen’

Elon Musk heeft beloofd voor 6 miljard dollar aan Tesla-aandelen te verkopen als de VN kan uitleggen hoe je daarmee honger de wereld uithelpt.

De baas van het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP), David Beasly, zei vorige week tegen CNN dat de extreem rijken moeten helpen om een einde te maken aan hongersnood. Twee procent van het vermogen van Elon Musk, zo'n 6 miljard dollar, was volgens hem voldoende om te zorgen dat iedereen op aarde genoeg te eten heeft.

Elon Musk reageerde op Twitter dat hij best 6 miljard dollar wil geven, maar dat Beasly dan exact en in het openbaar moet uitleggen waar dat geld heen gaat en hoe het hongersnood oplost. Beasley's antwoord liet niet lang op zicht wachten. “Het stuk van CNN was niet accuraat”, twitterde hij. “Zes miljard dollar zal geen einde maken aan de wereldwijde hongersnood, maar het zal wel geopolitieke instabiliteit en massamigratie voorkomen, en 42 miljoen mensen redden die op de rand van de hongerdood staan. Een nooit eerder geziene crisis die veroorzaakt wordt door corona, conflicten en de klimaatcrisis.”

Hij riep Musk op om met hem in gesprek te gaan. "Laten we praten. Het is niet zo ingewikkeld als de Falcon Heavy (raket), maar er staat te veel op het spel om niet op zijn minst het gesprek aan te gaan. Ik kan op de volgende vlucht naar jou toe zitten. Stuur me maar weg als het je niet bevalt wat ik zeg."