Bieden op woningen moet eerlijker en openbaar

Als je een huis wilt kopen moet je meer bieden dan de vraagprijs. Maar hoe dat overbieden precies gaat en welke rol makelaars daar in spelen is mistig. Vier op de vijf woningen gaat binnen enkele weken boven de vraagprijs weg. Huizen worden gemiddeld bijna 20 procent duurder verkocht dan een jaar geleden.

Het kabinet wil het bieden op koophuizen eerlijker en beter te controleren maken. Kopers moeten inzicht kunnen krijgen in wanneer en hoeveel er door anderen wordt geboden. Voorbehoud van financiering en een bouwkundig rapport komen waarschijnlijk verplicht in ieder koopcontract.

Huizenzoekers moeten hun bod telefonisch of per e-mail voor een bepaalde deadline doorgeven aan de verkopend makelaar. Die makelaar verzamelt de biedingen en overlegt met de verkoper over welk bod het meest interessant is. Dat gaat niet altijd zuiver schrijft het AD. Bij een meldpunt van Vereniging Eigen Huis kwamen binnen twee maanden 600 klachten binnen, waarbij ‘vriendjespolitiek’ het vaakst werd genoemd.