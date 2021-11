Ook orthodontisten krijgen corona-zorgbonus

De zorgbonus, bedoeld als vergoeding voor het harde werken in coronatijd, blijkt ook te zijn uitgekeerd aan een deel van de orthodontisten, schrijft De Telegraaf. „Ook mensen in de mondzorg hebben een uitzonderlijke prestatie geleverd en verdienen een bonus”, zegt een orthodontist. Het ministerie van Volksgezondheid heeft werkgevers opgeroepen de bonus alleen aan te vragen voor wie deze bedoeld is.

„Ik vraag me heel sterk af of dit nou de doelgroep is”, zegt André van der Vlugt van vakbond CNV. „Schokkend als de bonus naar groepen gaat die niet in de frontlinie hebben gestaan”, zegt Michel van Erp van vakbond NU’91.