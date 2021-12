Recordstijging huizenprijzen: welke regio is het duurst?

De huizenprijzen stegen in het derde kwartaal met 20,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het is de grootste stijging sinds het jaar 2000.

In 2013 kostte een huis gemiddeld 205.000 euro, nu 419.000 euro. De huizenprijzen stegen niet overal even hard, maar er zijn nog maar weinig regio's uitgezonderd, zo toont een grafiek in de Volkskrant.

Opvallend genoeg ging de prijs van een woning in delen van Groningen en Friesland het hardst omhoog. De regio Zuidwest-Friesland werd het hardst duurder met een prijsstijging van 26,6 procent. Maar ook in Groningen, de Achterhoek en de kop van Noord-Holland bedroeg de stijging zeker 25 procent.

Je ziet dat de rek er in Amsterdam wat uit is met een prijsstijging van iets meer dan 16 procent. In Twente en delen van Brabant gingen de prijzen met minder dan 15 procent omhoog.

Wonen aan de randen van het land blijft wel verreweg het goedkoopst. Zo kost een huis in Oost-Groningen maar 254.000 euro. Verder blijft alleen in het zuidelijkste puntje van Limburg de gemiddelde woningprijs onder de 3 ton. Het Gooi is het duurst. Daar tel je gemiddeld 618.000 euro neer voor een koopwoning. Maar ook op de Veluwe en in Zuidwest-Gelderland betaal je meer dan 450.000 euro voor een huis.

Relatief goedkoop is de regio Rotterdam en de rest van het zuiden van Zuid-Holland. Daar blijft de gemiddelde huizenprijs steken op tussen de 367.000 en 389.000 euro.