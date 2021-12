Hoe groot is de kans dat je de loterij wint? En word je daar gelukkig van?

Het is weer tijd om oudejaarsloten aan te schaffen. Want hoewel we nuchter genoeg zijn om te weten dat de kans op een miljoen miniem is, toch wagen we maar wat graag een gokje. Vorig jaar zijn er voor de oudejaarstrekking meer dan 7 miljoen loten verkocht.

Hoe groot de kans op de jackpot precies is? Dat je acht keer achter elkaar zes gooit is plausibeler (0,000000595), of dat je wordt getroffen door de bliksem (0,0000005). De kans dat je in een jaar overlijdt in het verkeer is met 0,000042375 maar liefst 267 keer groter. En de kans dat je in drie keer de juiste pincode van een pinpas raadt is met 0,0003 nog 1.890 keer groter. Dus je kunt gerust stellen dat meedoen aan de Staatsloterij volstrekt zinloos is.

Word je er dan wel gelukkig van, áls je wint. Sander van de Vooren, prijswinnaarbegeleider bij de Staatsloterij, reageert: "We zijn een nuchter volk en willen ons leven niet te veel veranderen. De meeste mensen blijven gewoon werken, hooguit wat minder. En ze blijven wonen in het huis dat ze al hebben."

Volgens hem maakt geld alleen niet gelukkig. "Maar wél wat je ermee gaat doen. Het maakt mensen gelukkig als mooie plannen in vervulling gaan en als ze het geld kunnen delen, bijvoorbeeld met kinderen of familie."