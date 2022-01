Gasprijs verder omhoog door beperkte leveringen uit Rusland

De Europese aardgasprijs ging dinsdag verder omhoog, na de opmars een dag eerder. Na de sterke prijsdaling aan het einde van 2021 lijken de zorgen over de krappe Europese gasvoorraad weer toe te nemen door de beperkte gasleveringen vanuit Rusland. Ook de verwachting van kouder winterweer in Europa drijft de prijs op. De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, steeg tot 96 euro van rond 80 euro een dag eerder. Op het dieptepunt op oudjaarsdag lag de prijs nog rond 65 euro. Daarmee ligt de gasprijs overigens nog flink hoger dan een jaar geleden. Dinsdag stroomde er opnieuw geen gas via de Yamal-pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Wel stroomde er volgens netbeheerder Gascade voor de vijftiende dag op rij gas via de pijpleiding oostwaarts naar Polen. De Russische president Vladimir Poetin zei vorige maand al dat Duitsland Russisch gas aan Polen en Oekraïne doorverkoopt, waarbij hij de Duitse gasimporteurs de schuld gaf van de torenhoge prijzen.