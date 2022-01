In Amsterdam staan steeds meer (te) dure huurwoningen leeg

In een stad waar veel meer mensen een woning willen dan er woningen beschikbaar zijn staan ook duizenden woningen leeg. Op dit moment zo'n vierduizend en het aantal groeit, schrijft Het Parool.

Dat de leegstand van dure huurwoningen stijgt staat in een rapport in een van onderzoeksbureau Watson+Holmes.

Het gaat om woningen die minstens 1200 euro huur per maand kosten. Er is maar een beperkte groep potentiële huurders die zoveel kunnen opbrengen. En als die allemaal een huis hebben ontstaat leegstand

‘Dit huursegment is gericht op een kleine specifieke groep, met veel financiële ruimte, die bereid is om in de stad te wonen. Deze groep is niet groot genoeg om al het aanbod op te nemen,’ volgens het rapport. ‘Dit wordt extra gestimuleerd nu ook de toestroom van expats beperkt is.’

Jaarlijks komen er duizenden te dure woningen bij. Ook in Rotterdam is er overaanbod van dure huurwoningen.