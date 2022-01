Man krijgt prachtig cadeau maar moet daarna duizenden euro’s bijstand terugbetalen

Een paar jaar geleden kreeg een man uit Amsterdam een Renault Clio cadeau ter waarde van 11.000 euro. Hij had dit moeten melden bij de gemeente aangezien hij van de bijstand leeft. Nu moet hij duizenden euro's terugbetalen.

De man was zich van geen kwaad bewust en had de auto gewoon op zijn naam laten zetten. Maar een auto geldt als vermogen en wie daar te veel van heeft, krijgt geen uitkering meer. Bovendien was de man verplicht een dergelijke wijziging van zijn vermogen te melden.

Het duurde ongeveer een jaar voor de gemeente erachter kwam dat hij een auto had. De man moest in eerste instantie 15.000 euro terugbetalen, de bijstand die hij tussen juli 2019 en november 2020 had ontvangen. Daar ging de man tegen in bezwaar. Hij kreeg gelijk: het bedrag werd verlaagd naar 4.200 euro.

Maar de man ging nog altijd niet akkoord en stapte naar de rechter met als standpunt dat hij recht zou hebben op 3.500 euro aan extra vrijstelling. Maar dat zou alleen gelden als hij in 2020 een nieuwe bijstandsuitkering zou aanvragen, terwijl hij die al sinds 2016 ontvangt. De rechter ging dan ook niet akkoord: de man moet 4.200 euro terugbetalen.

Als je bijstand ontvangt, mag je wel iets van eigen vermogen hebben. In 2019 gold in Amsterdam een bedrag van 6.120 euro dat is vrijgesteld, maar de auto was bijna 5.000 euro meer waard en dus moest er een aanzienlijk deel terug worden betaald.