Onderzoek: beleggers kochten voor 15 miljard aan huizen Nederland

Grote beleggers hebben in de afgelopen tien jaar voor 15 miljard euro aan woningen gekocht in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gedaan in opdracht van de Europese Groenen. In heel Europa bezitten volgens het onderzoek grote beleggers zoals investeringsmaatschappijen, vastgoedbedrijven en pensioenfondsen nu voor ruim 1700 miljard euro aan woningen, die vervolgens worden verhuurd om winst te maken.

Volgens GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak spelen grote investeerders Monopoly met huizen. "Huizen worden hierdoor beleggingsobjecten om grote winsten mee te maken, in plaats van een plek om te wonen. In plaats van dit probleem aan te pakken, faciliteren EU-regels juist deze trend. De EU moet erkennen dat het een rol moet spelen bij het waarborgen van betaalbare woonruimte als grondrecht. We hebben strikte regels nodig om te voorkomen dat investeerders onze woningvoorraad overnemen."

Bij het onderzoek werd gekeken naar vastgoedtransacties in verschillende steden door heel Europa. Uit de studie bleek dat grote beleggers nu drie keer zo veel vastgoed in Europa bezitten als tien jaar geleden. "We zien dat de woning- en huurprijzen nu al door het dak gaan, terwijl de studie laat zien dat de echte toename van het opkopen nog gaande is. We hebben duidelijke regels voor investeerders nodig, net als een bewoningsplicht en een huurplafond", stelt Van Sparrentak.

In verschillende grote steden in Nederland wordt inmiddels voorkomen dat grote investeerders massaal huizen kunnen opkopen door middel van een opkoopverbod. Dat opkoopverbod moet het voor starters en mensen met middeninkomens gemakkelijker maken om aan een woning te komen.