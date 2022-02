Aandeelhouders Philips klagen: halvering salaris topman is onvoldoende

Philips-CEO Frans van Houten heeft over vorig jaar drie mijoen van zijn salaris moeten inleveren, omdat het met Philips onder zijn leiding niet goed gaat. Van Houten ontving vorig jaar een beloning van €3,1 miljoen, tegenover €6,4 miljoen in 2020. Naast zijn vaste salaris kreeg de Philips-topman over vorig jaar circa €1,8 miljoen aan bonussen. Dat bedrag was in 2020 veel hoger.

Aandeelhouders vinden dat altijd nog teveel. De toekenning van die €1,8 is 'ongepast', zegt hoofdeconoom Jasper Jansen van de beleggers-vakbond VEB. De aandeelhouders zijn veel geld kwijt geraakt omdat een slaap apneu-apparaat van Philips niet deugt. Sinds de problemen aan het licht kwamen, is de beurskoers van Philips met ruim 40% gedaald. Eumedion heeft Philips uitleg gevraagd over de bonussen voor Van Houten, schrijft het FD.