Je kamerplant heeft gele bladeren: wat wil hij tegen je zeggen?

Planten fleuren het huis op, we kunnen geen genoeg krijgen van onze groene vrienden. Maar wat als de bladeren van de trouwe zuurstoffabriekjes ineens geel kleuren? Dan is er duidelijk iets niet kits achter de huidmondjes. Hier lees je de meest voorkomende oorzaken én hoe je jouw plant weer happy krijgt.

Van waterstress tot zompige wortels

Stap één: voel even aan de potgrond. Een dorstig of juist verzopen plantje kan allebei leiden tot vergeelde bladeren. Is de aarde droog? Geef een scheutje water. Te nat? Giet het overschot weg, en overweeg wat verse aarde bij de plant te stoppen. Pro-tip: voel niet alleen bovenop, maar duik dieper met je vinger in de aarde. De bodem kan soms nog nat zijn terwijl de bovenkant droog lijkt.

Zon of schaduw: de juiste standplaats

Vergelende bladeren kunnen ook aangeven dat de plant niet goed in het licht staat. Niet iedere plant wil in de volle zon, en een lichtminnende plant zal in de schaduw langzaam weg gaan kwijnen. Check hoeveel licht jouw plant nodig heeft en pas de plek eventueel aan.

Zwarte of witte stipjes

Bladluis, schimmel of andere ziekten kunnen ook de boosdoener zijn. Regelmatige inspectie (ook onder de bladeren) maakt duidelijk of er ongewenste gasten zijn. Zwarte of witte stipjes zijn slecht nieuws. Twijfel je over het soort plaag? Neem een foto en vraag advies bij je lokale tuincentrum.

Tocht, voeding en liefde

Tropische planten hebben een hekel aan tochtige plekken; een kokospalm of paradijsvogelbloem voelt zich een stuk fijner zonder kou. En wat plantenvoeding kan helpen als er voedingsstoffen ontbreken, want ja, ook planten hebben soms een steuntje in de rug nodig.

Kortom, geef je plant wat extra aandacht, en de gele bladeren zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen.