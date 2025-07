Joodse voetbalclub zegt dat Douwe Bob liegt

De organisatie van voetbalevenement Jom Ha Voetbal beschuldigt zanger Douwe Bob van het verdraaien van een WhatsApp-bericht. Volgens de zanger waren voorafgaand aan het optreden afspraken gemaakt over het uitblijven van "religieuze of politieke statements" op het voetbalevenement. Die afspraak ondersteunde hij met een appje waarin de organisatie het heeft over "geen politiek geen religie".

De organisatie stelt echter dat politieke of religieuze statements voorafgaand aan het optreden "op geen enkel moment onderwerp van gesprek" zijn geweest. Volgens Jom Ha is het appje pas verstuurd nadat het optreden was afgezegd. De organisator probeerde de zanger nog te overtuigen toch te spelen.

Douwe Bob gaf aan vorig weekend op het terrein van het voetbalevenement, tegen de afspraken in, te zijn geconfronteerd met "een zionistische poster en pamfletten". Daarop besloot hij niet op te treden. Om die beslissing werd de zanger bedreigd en moest hij het land uitvluchten met zijn gezin.

Het management van de zanger blijft erbij dat was bevestigd dat er "geen religie of politiek" zou zijn. "Zonder deze bevestiging was hij het terrein niet opgegaan en was die kids en de rest van Nederland een hoop leed bespaard gebleven", reageert hij. Verder wil hij niet op de laatste verklaring van de club ingaan, maar hij laat wel weten "in gesprek" te blijven met de organisatie. De hoop is om zo "tot iets positiefs te komen".

De zanger gaf aan geduwd te zijn toen hij het podium op het voetbalevenement verliet. Jom Ha Voetbal sprak dit eerder al tegen, maar ondersteunt dit in de nieuwe verklaring ook met camerabeelden. De beweringen van Douwe Bob zijn volgens de voetbalclub "ongegrond en dragen bij aan stemmingmakerij".

Een 38-jarige man zit vast voor het bedreigen van de artiest. Douwe Bob trad zaterdag weer op bij het festival Gelderpop. Het optreden verliep zonder problemen