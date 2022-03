Huizenprijzen stijgen door: in 2022 weer 17 procent erbij

Vooralsnog komt er geen einde aan de razendsnelle stijging van de woningprijzen. De Rabobank voorspelt dat een gemiddelde koopwoning in 2022 ruim 17 procent duurder wordt.

Daarmee hebben ze hun raming naar boven bijgesteld. In december ging de bank nog uit van een prijsstijging van 12 procent. In 2023 worden huizen naar verwachting zeker 5,5 procent duurder, terwijl de Rabo in december nog uitging van een stijging van 3 procent. "Sinds 1977 zijn de huizenprijzen in ons land niet meer zo hard gestegen", benadrukt econoom van de Rabobank, Stefan Groot.

Wel zal de prijsstijging iets afnemen in de loop van het jaar. "Dit komt doordat de economie naar verwachting minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Ook dalen de kapitaalmarktrentes al een tijdje niet meer, wat gevolgen heeft voor de hypotheekrente."

De oorlog in Oekraïne zorgt nog niet direct voor een omslag, denkt Groot. Maar het kan zijn dat de economie in een recessie belandt. "Als de economie inderdaad in zwaarder weer terechtkomt, dan stijgen de huizenprijzen waarschijnlijk minder hard dan we nu voorzien", aldus de econoom.