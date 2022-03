Er is genoeg voedsel in de wereld, maar niet iedereen kan het betalen

Er is (nog) geen tekort aan voedsel, zegt een studie van de Wageningen Universiteit. Er zijn wel mensen die geen geld voor eten hebben.

"Er is vooralsnog geen tekort aan voedsel: er is voldoende. Dit geldt zowel mondiaal, als in de EU of Nederland", concluderen de landbouweconomen van Wageningen in de 26 pagina's van hun 'Beknopte analyse van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de voedselzekerheid.' Het FD schrijft er over.

Het belangrijkste probleem is volgens Wageningen de toegang tot het ruim voorhanden zijnde voedsel. Dat komt door de stijgende prijzen als gevolg van duurdere grondstoffen en duurdere energie. Al voor de inval van Rusland in Oekraïne stegen de prijzen voor energie en voedsel. Dit raakt vooral mensen in armere landen, die soms wel meer dan de helft van hun inkomen uitgeven aan voedsel. Maar ook in Europa en Nederland kunnen mensen in de knel komen vanwege de gestegen voedselprijzen.