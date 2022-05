ECB: 1 op 10 huishoudens in eurozone heeft cryptomunten

Bijna één op de tien huishoudens in de eurozone heeft beleggingen in cryptomunten. Dat blijkt uit een studie van de Europese Centrale Bank (ECB). Voor het grootste deel gaat om beleggingen van minder dan 5000 euro en vaak is het nog veel kleiner, aldus de ECB.

Volgens de ECB waren er wel flinke verschillen te zien tussen de landen. Zo gaat het in Nederland om meer dan 14 procent van de huishoudens die beleggingen in digitale munten zoals bitcoins aanhouden en is het 6 procent in Frankrijk. Daarbij hebben huishoudens met een hoog inkomen of juist een laag inkomen vaker cryptobeleggingen dan huishoudens met een middeninkomen, aldus het rapport. Jongvolwassen mannen en hoogopgeleide mensen investeren relatief vaker in de munten.

President Christine Lagarde van de ECB haalde onlangs nog uit naar cryptomunten. Volgens haar hebben die geen onderliggende waarde en lopen beleggers in digitale munten het risico om hun inleg volledig te verliezen. De laatste tijd is er veel onrust bij de handel in crypto's, met flinke waardedalingen.