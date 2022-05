’Schiphol schroeft aantal vluchten in zomer met 30% terug’

Er zullen deze zomer veel minder vluchten op Schiphol zijn, omdat de luchthaven de drukte niet aan blijkt te kunnen. Schiphol wil in de zomermaanden het aantal starts en landingen verlagen van 126.000 naar op zijn minst 90.000, schrijft De Telegraaf. Dit is 30% minder dan nu aan vluchten is uitgegeven voor de zomervakantie.

Woensdag is daartoe per brief een verzoek ingediend bij de zogeheten slotcoördinator. De luchthaven doet het verzoek omdat de reizigersgroei ’onverwacht en exceptioneel’ zou zijn in de periode na corona.

Topman Dick Benschop van Schiphol zei een paar weken geleden al een oplossing te zien in minder vluchten, maar dit is de allerlaatste optie in de ogen van de luchtvaartmaatschappijen. Zij peinzen er niet over om minder te vliegen. Zij kunnen dit jaar voor het eerst weer een goed seizoen draaien en hebben elke cent nodig in het herstel na corona.