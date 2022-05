List en bedrog bij Schiphol-topman Benschop

Toen De Telegraaf eind april meldde dat Schiphol-directeur Dick Benschop nergens te bekennen was in de crisis van zijn bedrijf, belde een hoge functionaris van Schiphol met de hoofdredactie van de krant. Schande dat de verslaggevers Benschop verdacht maakten. Ze wisten dat hij afwezig was vanwege corona.

Hoofdredacteur Paul Janssen in De Telegraaf: "De feiten bleken anders. Schiphol had de dagen ervoor steeds de indruk gewekt dat Benschop een interview zou overwegen, zonder gewag te maken van een besmetting. Toen corona uiteindelijk plots als reden voor zijn onbereikbaarheid werd opgevoerd, was de verslaggever gevraagd dit niet te publiceren. Later werd duidelijk waarom er zo geheimzinnig werd gedaan: luttele uren nadat de Schiphol-zegsman zich op vrijdagavond om halftien had beklaagd over onze kritische berichtgeving en meldde dat ’Dick Benschop corona heeft’, vloog deze zaterdagochtend met zijn gezin voor een vakantie naar Portugal. Schiphol beweert nu dat Benschop toen net vierentwintig uur klachtenvrij was."

Het einde van Benschops carrière kan in zicht zijn: Schiphol is grotendeels eigendom van de Staat en van Amsterdam.