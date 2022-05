Nog meer chaos op Schiphol: wachtrij van 500 meter staat buiten in de regen

Op Schiphol staan wederom lange rijen met reizigers te wachten. Er zijn vele vluchten geschrapt en het is niet eens hoogseizoen, maar toch staan reizigers urenlang buiten, soms in de regen.

Schiphol-topman Benschop denkt niet aan opstappen. Hij vindt de huidige chaos op de luchthaven 'niet bij Schiphol passen' en beloofde beterschap. Maar zelfs op een dag als vandaag is de werkdruk voor de beveiligers en de bagageafhandelaars veel te hoog. Er zijn te weinig arbeidskrachten.

Reizigers met een ticket vanaf Schiphol voor woensdag krijgen omboekmogelijkheden voorgeschoteld, met vertrek vanaf een andere luchthaven. Er worden stakingen verwacht in de komende dagen, wat de problemen nog eens verergert.

De afgelopen week is er overleg geweest tussen Schiphol en de vakbonden over het oplossen van de werkdruk. Vakbond FNV kondigde aan dat er acties volgen als er voor 1 juni geen akkoord is. Dick Benschop schitterde bij deze gesprekken wederom door afwezigheid.

Ondertussen wordt reizigers gevraagd minstens vier uur van tevoren aanwezig te zijn om aan te sluiten in de rij, kom niet te vroeg maar zeker niet te laat. Vergeet je regenpak niet en met een beetje geluk is er nog iemand die je koffers kan checken en in het vliegtuig kan laden.