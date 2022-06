Tennet kan het overschot aan groene stroom niet aan: burgers en bedrijven zijn de pineut

Netbeheerder Tennet kan de capaciteitsproblemen op het hoogspanningsnet nauwelijks aan. Het lukt ze amper om het stroomnet in evenwicht te houden en de extra kosten over 2021 bedroegen maar liefst 340 miljoen euro. Geld dat uiteindelijk door burgers en bedrijven moet worden betaald.

Tennet is verantwoordelijk voor het transporteren van energie van centrales naar regionale stroomnetten. Als deze energievoorziening niet in evenwicht is, gaat het net plat. Wanneer er veel wind staat, wordt er in het noorden van het land veel energie geproduceerd. Die energie wordt vooral in het zuiden en westen gebruikt. Dit kan het hoogspanningsnet niet aan.

Tennet moet dan een centrale of windmolenpark tegen betaling laten stilleggen of de capaciteit verminderen, zegt Jan Vorrink, manager van het Tennet-controlecentrum: "Die energie is wel gekocht door iemand zuidelijker in Nederland. Daar moeten we dus een centrale vinden die gaat draaien. Die zijn allemaal duurder."

Dit probleem doet zich steeds vaker voor. Vorig jaar bedroegen de extra kosten voor Tennet 340 miljoen euro. Die kosten worden volledig gedragen door burgers en bedrijven. Dit zie je dus terug op de stroomrekening. In 2020 was deze kostenpost nog maar 78 miljoen euro. Daarvoor nog minder.

Tennet investeert miljarden voor netverdubbeling in het hele land, zodat meer stroom kan worden getransporteerd. Vorrink verwacht dat het nog zeker tien jaar gaat duren voordat alle plannen zijn gerealiseerd. We mogen dus nog lang betalen voor het gebrek aan visie bij Tennet.