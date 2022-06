Russische autoverkoop gekelderd door sancties

De verkoop van nieuwe auto's in Rusland is in mei opnieuw keihard gedaald door de westerse sancties tegen het land. Door die sancties wordt de Russische economie hard geraakt en zijn consumenten veel voorzichtiger geworden met grote uitgaven. Ook zijn veel buitenlandse autoproducenten gestopt met verkopen in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

Volgens de Association of European Business in Rusland kelderde de verkoop met 83,5 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot iets meer dan 24.000 nieuwe personenauto's en bestelbusjes. Daarmee is de verkoop gedaald naar het laagste niveau sinds 2006. In april ging de verkoop al 78,5 procent onderuit.

Zo zakte de verkoop van het populaire Russische merk Lada met 84 procent. Het Franse Renault heeft zijn belang in het bedrijf AvtoVaz, dat de Lada maakt, inmiddels verkocht aan de Russische overheid. Daarnaast zijn bedrijven als Mercedes-Benz, Volkswagen en Toyota gestopt met productie in Rusland als boycot over de invasie van Oekraïne.

Russische autobouwers kampen daarnaast met tekorten aan onderdelen die uit het buitenland worden geïmporteerd. Om dit probleem het hoofd te bieden besloten de Russische autoriteiten eerder om bepaalde normen rond veiligheid en uitstoot af te zwakken. Zo hoeven lokaal gebouwde auto's niet langer uitgerust te zijn met airbags.