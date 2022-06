Gasprijs stijgt flink door problemen rond levering uit Rusland

De Europese gasprijs is dinsdagmiddag flink omhooggeschoten. Dat gebeurde nadat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zei dat technische problemen de levering via een belangrijke gaspijpleiding naar Duitsland met 40 procent zouden kunnen verminderen.

Het gaat om de zogeheten Nord Stream-pijp. Volgens Gazprom kan er mogelijk maar zo'n 100 miljoen kubieke meter gas per dag door die leiding stromen, in plaats van de geplande 167 miljoen. Dit zou onder meer komen omdat het Duitse industrieconcern Siemens bepaalde pompapparatuur niet heeft teruggegeven die naar het bedrijf was gestuurd voor reparatie.

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, steeg kort na het verschijnen van dit bericht met zo'n 13 procent tot 94 euro per megawattuur. Op de Britse markt werd gas aan het begin van de middag ongeveer 11 procent duurder.