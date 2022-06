China koopt recordhoeveelheid Russische olie van goede vriend Poetin

De Westerse wereld geselt Rusland met economische sancties. We moeten zo snel mogelijk onafhankelijk zijn van Poetins gas, olie en kolen om zijn oorlogsmachine lam te leggen. Ondertussen importeert China meer Russische olie dan ooit. Met korting nog wel.

China is de grootste afnemer van Russische fossiele grondstoffen geworden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Vooral sinds begin mei is de handel geïntensiveerd, nu de Chinezen minder bang zijn geworden voor westerse sancties.

De Aziatische grootmacht heeft officieel een neutraal standpunt inzake de oorlog, maar geeft telkens aan dat hun innige band met Rusland niet is veranderd. Ze geven de NAVO en de VS de schuld van de oorlog en stellen dat de westerse sancties illegaal zijn.

Vorige week lieten Poetin en Xi Jinping weer eens aan de rest van de wereld merken wat een enorm goede vrienden ze zijn. Poetin feliciteerde de Chinese leider telefonisch met zijn verjaardag en Xi vertelde nog maar eens dat China volledig achter Rusland staat.

“Landen die heulen met Poetin zullen zich onvermijdelijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis terugvinden”, zo reageerde de Amerikaanse overheid geïrriteerd. Toch lijkt een mogelijke boycot of sancties van Chinese producten niet aan de orde op het moment.

De goedkope Russische olie wordt in grote hoeveelheden door een pijplijn via Siberië en de Stille Oceaan naar China gepompt. Dit zorgt ervoor dat de Chinese reserves weer volledig aangevuld worden. Iets waar we in Europa alleen maar van kunnen dromen.