ING ziet vertrouwen in woningmarkt fors dalen

Huizenbezitters en mensen op jacht naar een woning hebben minder vertrouwen in de woningmarkt, maakt ING op uit een rondvraag. Dat komt onder andere doordat Nederlanders verwachten dat de hypotheekrentes verder stijgen, wat volgens de bank slecht is voor het vertrouwen in de woningmarkt. Ook zijn vergeleken met eerdere periodes minder mensen ervan overtuigd dat de huizenprijzen blijven stijgen. Wim Flikweert, manager Hypotheken bij ING, noemt de ontwikkeling van de hypotheekrentes en woningmarktprijzen de belangrijkste oorzaken van het dalende vertrouwen. Huizen waren de afgelopen maanden nog steeds duurder dan een jaar eerder, maar de prijsstijgingen zijn wel minder fors. Bij haar eerstekwartaalcijfers meldde makelaarsvereniging NVM zelfs dat woningen in de eerste drie maanden van dit jaar iets goedkoper waren dan eind 2021. Daarnaast leven bij ruim de helft (62 procent) van de meer dan 1200 ondervraagden zorgen over de mondiale economie door de oorlog in Oekraïne, snel stijgende prijzen en onzekerheid over de energietoevoer. Ruim acht op de tien ondervraagden geven aan dat in het dagelijks leven geraakt worden door de hoge inflatie. Starters De woonindex die ING opstelt op basis van eigen onderzoek is in het tweede kwartaal gedaald naar 98, van een eerdere stand van 107. Daarmee komt het cijfer voor het eerst in anderhalf jaar onder de 100, wat wijst op een overwegend negatief sentiment. Toch is de afkoeling op de woningmarkt niet voor iedereen slecht nieuws, zegt Flikweert. Starters zijn er juist bij gebaat dat fors overbieden niet langer de standaardpraktijk zal zijn. "Mensen die op het vinkentouw zitten om te kopen, die zien een soort kentering. Zij hebben juist het beeld dat ze meer kansen krijgen. We krijgen ook wel signalen dat de echte gekte iets aan het afzwakken is."