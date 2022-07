Dit verandert er per 1 juli in Nederland: wat gaat je dat kosten of opleveren?

Traditioneel treden er op 1 juli allerlei nieuwe wetten en regels in werking. Wat er dit jaar op stapel staat? De btw op energie gaat omlaag, de huur omhoog. Het hangt er dus vanaf of je erop vooruitgaat of juist niet.

De btw op energie gaat omlaag

De overheid verlaagt de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 9 procent tot het einde van het jaar. Dit is niet genoeg om de enorme prijsverhogingen volledig te compenseren, maar scheelt wel een slok op een borrel.

Verhoging van de pensioenuikeringen

Meerdere grote pensioenfondsen gaan meer uitkeren vanaf juli. Ambtenarenfonds ABP keert gepensioneerden 2,4 procent meer uit. Een verhoging is al sinds 2008 niet meer doorgevoerd. Ook de uitkeringen van metaalfonds PME gaan 1,3 procent omhoog.

Minimumloon licht omhoog

Er komen twee dubbeltjes bovenop het wettelijk minimumloon per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder. Bij een werkweek van 36 uur krijg je nu minimaal 11,26 euro bruto. Uitkeringen stijgen mee doordat ze gekoppeld zijn. Het jeugdloon wordt ook herberekend.

Meer kinderbijslag

De kinderbijslag gaat met 20 euro omhoog per kind per kwartaal. Tot zes jaar wordt 249 euro uitgekeerd. Van zes tot twaalf jaar 302 euro en van twaalf tot zeventien jaar wordt 356 euro per kwartaal bijgeschreven per kind. De betaling begin juli is voor het tweede kwartaal en dus nog het oude bedrag. In oktober zien ouders de verhoging terug op hun rekening.

Hogere huur

Er mag maximaal 2,3 procent bij de huur op van een sociale huurwoning vanaf 1 juli. Afgelopen jaar mocht de huur vanwege de coronacrisis helemaal niet worden verhoogd. In de vrije sector mag er maximaal 3,3 procent huurverhoging worden doorberekend.

Rookmelders verplicht

Elk huis moet op elke verdieping een rookmelder geïnstalleerd hebben vanaf vrijdag. Een rookmelder kost circa 16 euro en hoort minstens tien jaar mee te gaan.

Ook mag nu iedereen onder de achttien jaar gratis lid worden van de bibliotheek, gaat PostNL stoppen met het papieren bericht door de brievenbus als je niet thuis bent en gaan de strengere reclameregels voor influencers in.