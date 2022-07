Euro nadert waarde van 1 dollar

De euro heeft dinsdagochtend bijna de waarde van de dollar bereikt. De Europese eenheidsmunt daalde tot wel 1,0003 dollar en bereikte daarmee bijna na het zogeheten pariteitsniveau, waarbij 1 euro exact evenveel waard is als 1 dollar. De laatste keer dat de euro dat niveau bereikte was eind 2002.

De eenheidsmunt staat al enige tijd onder druk door het toenemende risico op een recessie in het eurogebied. Dit voedt de speculatie dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorzichtiger zal zijn met het verhogen van de rente in de eurozone.

De ECB heeft aangegeven de rente later deze maand met 0,25 procentpunt te gaan verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Het zou de eerste renteverhoging zijn in meer dan tien jaar. De centrale bank heeft ook gehint op verdere renteverhogingen in de komende maanden.