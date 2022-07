‘Er zijn dit jaar 350 miljonairs uit het buitenland naar Nederland verhuisd’

Nederland is een populair land voor buitenlandse miljonairs: er komen er dit jaar 350 meer bij dan er vertrekken, blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg bij migratieadviesbureau Henley & Partners.

"Afgelopen jaar zagen we een beweging van miljonairs richting Nederland", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen de NOS. "Redelijk veel expat-miljonairs uit het Verenigd Koninkrijk zijn naar Nederland verhuisd."

Henley adviseert rijke mensen hoe ze met hun vermogen in landen een visum of paspoort kunnen krijgen. Volgens het bedrijf vertrekken er vooral veel miljonairs uit China, Rusland en India. Die verhuizen vooral naar de Verenigde Arabische Emiraten, Australië en Singapore.

Onduidelijk is waarom er zoveel miljonairs naar Nederland komen, aangezien ons land niet echt een programma heeft voor de aanschaf van paspoorten zoals Spanje en Portugal.

Toch is er wel een regeling waarbij buitenlandse investeerders een verblijfsvergunning kunnen krijgen als ze minstens 1,25 miljoen euro investeren in Nederland (geen vastgoed). Bovendien staat Nederland in het buitenland natuurlijk steeds meer bekend als belastingparadijs.