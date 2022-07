De airco draait op volle toeren: wat kost dat eigenlijk per uur?

Het is volop zomer, de komende dagen wordt het puffen en steunen. De gelukkigen met een airconditioner aan de muur, of een mobiele versie bij het raam, kunnen hun lol niet op. Maar vergaat het lachen je als de stroomrekening op de mat valt? Zoveel verbruikt een airco per uur.

Vaste airco

Er zijn verschillende soorten en groottes in het luchtverkoelingssegment. Zo heb je de vaste airco's met buitenunit, die normaal gesproken door een installateur worden geplaatst. Hierbij kun je kiezen voor single of multisplit, voor één of meerdere units in huis.

Stroom kost afhankelijk van de energie-aanbieder op het moment ongeveer 0,50 tot 0,70 eurocent per kilowattuur. Een singlesplit airco verbruikt ongeveer 0,75 kWh per uur. Dat is dus 0,37 tot 0,53 cent. Als je een maand lang elke dag acht uur koelt, kost dat 90 tot 126 euro per maand.

Bij een multisplit airconditioner ligt het verbruik rond de 1,65 kWh, oftewel 0,83 tot 1,16 euro per uur. Een maand lang elke dag acht uur koelen kost 198 tot 277 euro per maand.

Mobiele airco (slecht idee)

De mobiele airco's zijn op het moment niet aan te slepen en in veel winkels uitverkocht. Ze zijn eenvoudig zelf te installeren in de buurt van een raam. Met een afvoerbuis wordt warme lucht van binnen naar buiten geblazen, maar ze kunnen op hete dagen de temperatuur nauwelijks omlaag brengen.

Mobiele airco's zijn een stuk minder zuinig dan een vaste airco. Het verbruik ligt op ongeveer 1 kWh per uur. Dit komt neer op 0,50 tot 0,70 cent per uur, oftewel 240kWh per maand (bij dertig dagen, acht uur per dag). Je bent dan maandelijks 120 tot 168 euro kwijt aan stroom.

Alternatief voor gasverwarming

De prijs voor gas is het afgelopen jaar nog harder gestegen dan de stroomprijzen. Dit maakt de airconditioner interessant als alternatief voor de gasverwarming. Veel vaste airconditioners zijn namelijk ook geschikt om het huis te verwarmen.

De gassen in het koelsysteem stromen op de verwarmingsstand simpelweg de andere kant op. Zo is het mogelijk het huis elektrisch te verwarmen.

Bij een multisplit airconditioner is het niet mogelijk om in de ene kamer te koelen en in de andere kamer te verwarmen. Beide airco's worden aangedreven door hetzelfde systeem.