Pogačar tegen Vingegaard: waarom de Tour van 2026 een totaal ander gevecht wordt

Over precies vier weken rolt de Tour de France 2026 weg uit Barcelona, en voor het eerst sinds jaren staat de krachtsverhouding tussen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard volledig op zijn kop. De Deen kwam vorige week zondag binnen als Giro-winnaar met vijf etappezeges en een voorsprong van 5 minuten en 22 seconden op nummer twee Felix Gall ( WielerFlits ). Pogačar zit op datzelfde moment op hoogtestage in Sierra Nevada en moet daar in zes weken een klassiekerlichaam ombouwen tot een Tour-lichaam.

Wat de cijfers zeggen

De ruwe vormindicatoren laten een ongebruikelijk plaatje zien. Vingegaard reed in de Giro drie klimprestaties van 89 punten of hoger op de gangbare power-schaal, met een uitschieter van 99 op Piancavallo — een niveau dat hij in zijn winnende Tours van 2022 en 2023 op zijn beste dagen haalde ( The Guardian ). Pogačar kwam in zijn klassiekervoorjaar tot één klimprestatie van 98 (La Redoute in Luik-Bastenaken-Luik), maar op langere cols bleef hij steken op 88 in de Tour de Romandie. Ter vergelijking: zijn dominante Tour-ritten in 2024 op Hautacam en Ventoux scoorden 101 en 97.

Daar komt bij dat Pogačar zelf heeft toegegeven dit voorjaar twee tot drie kilo zwaarder te koersen dan gebruikelijk. Op een col als de Alpe d'Huez — dit jaar twee keer op het menu in etappes 19 en 20 — is twee kilo extra ongeveer 45 seconden tijdsverlies waard. Dat is geen detail in een Tour die wordt afgesloten met een koninginnenrit van 5600 hoogtemeters over Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, Sarenne en Alpe d'Huez ( Bicycling Nederland ).

Twee totaal verschillende voorbereidingen

Wat deze Tour zo bijzonder maakt is dat de twee grote favorieten via tegenovergestelde routes naar Barcelona reizen.

Vingegaard koerst tussen Giro en Tour logischerwijs niet meer. Visma | Lease a Bike haalde alles uit het Italiaanse drieweekse — vijf ritzeges, het eindklassement, een tiende grote ronde voor de ploeg — en hoopt nu dat hij zonder al te veel slijtage de reis naar Barcelona aanvangt. Het risico: de vermoeidheid van 21 dagen koers is een andere dan die van een hoogtestage.

Pogačar koos voor het omgekeerde scenario. Hij reed zich leeg in de klassiekers tot begin mei, ging vervolgens naar Sierra Nevada en heeft nog één koers vóór de Tour: de Ronde van Zwitserland, die op 17 juni begint. Daarna resteren amper anderhalve week tot de start in Barcelona. Dat is een uitzonderlijk korte transformatieperiode voor een renner die normaal zijn hele voorjaar inricht op de Tour.

Remco Evenepoel kiest voor de meest extreme variant: 68 dagen zonder koersen tussen Luik-Bastenaken-Luik en de Tour-start, met hooguit het Belgisch kampioenschap op de weg als tussenproef ( WielerFlits ). Red Bull-BORA-hansgrohe gaat all-in met Evenepoel en Florian Lipowitz als kopmannen en Giro-podiumfinisher Jai Hindley als luxeknecht ( CyclingUpToDate ).

Krachtsverhouding in één tabel

Renner Beste klimprestatie 2026 Koersdagen voor Tour-start Belangrijkste vraagteken Jonas Vingegaard 99 (Piancavallo, Giro) Volledige Giro (21 dagen) Herstel van drie weken koers Tadej Pogačar 88 op lange klim (Romandie) Alleen Ronde van Zwitserland Gewicht en klimspecifieke vorm Remco Evenepoel Klassiekers tot eind april Maximaal één koersdag in 68 dagen Wedstrijdritme

En de Nederlanders en Belgen?

Voor het Nederlandse publiek wordt het opnieuw een Tour met meerdere ankerpunten. Thymen Arensman kwam net als vierde uit de Giro en bewees dat hij in goede doen consistent in de top tien van een grote ronde finisht ( WielerFlits ). Of hij naar de Tour gaat is nog niet definitief, maar zijn vorm is er.

Mathieu van der Poel heeft zijn deelname inmiddels bevestigd ( Omroep Brabant ). Hij zal opnieuw mikken op ritzeges en de gele trui in de openingsweek, met de slotetappe over de Montmartre-kasseien als bonusdoel — net als vorig jaar gaat het peloton drie keer over de heuvel voordat de finish op de Champs-Élysées volgt.

Wout van Aert sloot zijn hoogtestage indrukwekkend af ( WielerNieuws ) en wordt opnieuw de schaduw van Vingegaard in de bergen.

Waarom deze Tour anders voelt

De afgelopen drie edities was Pogačar de man die zijn klassementsrivalen kwam halen. In 2026 is hij voor het eerst sinds lang degene die moet inlopen — niet in de Tour zelf, maar in de aanloop ernaartoe. Vingegaard heeft het tijdpad, de cijfers en de zelfvertrouwen-aanwijzingen aan zijn kant. Pogačar heeft talent, ploeg en zes weken Sierra Nevada.

Voor het eerst sinds 2023 is de uitslag van de Tour de France 2026 echt onvoorspelbaar. En dat begint op zaterdag 4 juli in Barcelona.