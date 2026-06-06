Op 3 juli stappen Taylor Swift en Travis Kelce in New York in het huwelijksbootje. Tussen de twee gapt een vermogenskloof van ruim 1,9 miljard dollar. Het roept een ongemakkelijke maar voor de hand liggende vraag op: hoe regelt een popster van miljardenformaat haar trouwerij met een American football-speler?

Volgens Forbes is Taylor Swift inmiddels ongeveer 2 miljard dollar waard – binnen twee jaar verdubbelde ze haar vermogen. Motor onder die groei was haar Eras Tour, met circa 2,2 miljard dollar opbrengst de meest verdienende concerttournee ooit. Een geschat bedrag van 360 miljoen dollar gebruikte Swift om de masterrechten van haar oude albums terug te kopen. De rest van haar vermogen zit in tantièmes en touropbrengsten (800 miljoen), haar muziekcatalogus (zo'n 600 miljoen) en vastgoed (110 miljoen), schrijft het Duitse Stern

Daarnaast oogt Travis Kelce bijna bescheiden. De tight end van de Kansas City Chiefs heeft een vermogen van circa 90 miljoen dollar, behoort tot de tien best betaalde NFL-spelers en deelt met zijn broer Jason een driehonderd­miljoenen podcastdeal voor New Heights, aldus Celebrity Net Worth. In maart 2026 tekende hij voor één gegarandeerd jaar van 12 miljoen dollar bij de Chiefs, met opties tot 2028. Mooi, maar het is een fractie van wat zijn aanstaande genereert.

Juist die wanverhouding maakt een huwelijks­contract volgens advocaten geen cynisme, maar gezond verstand. "Een prenup is op hun niveau geen voorbereiding op een scheiding, maar op gemoedsrust en privacy", zegt advocaat Kara Chrobrak tegen Page Six. Het beschermt vooral wat Swift al vóór dit huwelijk opbouwde: een catalogus die ze met hand en tand op haar eigen naam zette, plus een vastgoedportefeuille van rond de 100 miljoen dollar.

Interessanter dan de juridische techniek is wat dit zegt over moderne celebrity-economie. Swifts vermogen is geen erfenis en geen aandelenpakket in een familiebedrijf – het is een persoonlijk merk, gebouwd op intellectueel eigendom. Wie zoiets in een huwelijk inbrengt, beschermt niet zomaar bezittingen, maar de zeggenschap over een levenswerk. Voor Kelce, wiens inkomen grotendeels uit lopende contracten komt, ligt het andersom: hij verdient nog dóór, zij beheert vooral wat er al is.

Of er daadwerkelijk getekend wordt voor 3 juli, houden beide kampen angstvallig stil. Maar één ding lijkt zeker: in Swifts catalogus zal liefde nooit volledig blind zijn.