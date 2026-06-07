Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

Terwijl de Verenigde Staten dit jaar hun 250-jarig bestaan vieren, kiezen de Amerikaanse katholieke bisschoppen voor een opvallend tegengeluid. De Amerikaanse Conferentie van Katholieke Bisschoppen (USCCB)
publiceerde deze week een uitgebreide gebedsdienst ter nagedachtenis aan immigranten, vluchtelingen en slachtoffers van historische én moderne slavernij — met daarin nadrukkelijk een oproep tot actie
Het document van vijftien pagina's, getiteld "A Path to Justice: A National Prayer Service Honoring the Many Paths of Life That Have Shaped America",
is opgesteld door de Migratiecommissie van de USCCB samen met de Subcommissie voor Raciale Rechtvaardigheid en Verzoening. De tekst is ook in het Spaans beschikbaar en bedoeld om "op verschillende plekken en grensovergangen door het hele land" gevierd te worden, aldus de bisschoppen. Opvallend: het document bevat ook expliciet gebeden voor overheidsfunctionarissen, met de vraag aan God hen te helpen "de grote waardigheid van de mens te begrijpen" — in een land waar het migratiebeleid politiek hooggespannen is.
De cijfers die de bisschoppen aanhalen zijn fors. Sinds 1783 emigreerden naar schatting 100 miljoen mensen naar de VS; volgens het Migration Policy Institute
telt het land nu 50,2 miljoen immigranten, oftewel 14,8% van de bevolking. Van de 12 tot 20 miljoen Afrikanen die tijdens de transatlantische slavenhandel werden weggevoerd, belandde ongeveer een half miljoen op huidig Amerikaans grondgebied. Moderne slavernij — dwangarbeid en seksuele uitbuiting — trof in 2022 wereldwijd nog altijd 27,6 miljoen mensen, aldus de International Labour Organization
.
De gebedsdienst sluit aan op de recente encycliek Magnifica Humanitas van paus Leo XIV,
zelf afstammeling van tot slaaf gemaakte Afrikanen, waarin hij de late kerkelijke erkenning van de slavernij "een wond in het christelijk geheugen" noemde.