Russische economie kromp met 4 procent in eerste oorlogskwartaal

De Russische economie is in het tweede kwartaal met 4 procent gekrompen op jaarbasis, liet het Russische ministerie van Economische Zaken weten. Dat komt onder meer door westerse sancties na de inval in Oekraïne en de beslissing van veel met name Europese en Amerikaanse bedrijven om geen zaken meer te doen in het land. Daardoor werd al op een economische neergang gerekend. In het eerste kwartaal groeide de Russische economie met 3,5 procent, ondanks de door het land op 24 februari begonnen oorlog in Oekraïne. Omdat er steeds meer Europese sancties van kracht werden is de economische krimp ook elke maand groter. In mei was er een neergang van 4,3 procent en in juni nam de omvang van de Russische economie met 4,9 procent af.