Het kan erger, maar Schiphol staat in top van lijst met ‘luchthavens om deze zomer te vermijden’

De chaos op Schiphol, het is nauwelijks nog nieuws. De wachttijden zijn lang, duizenden vluchten zijn gecanceld en je mag van geluk spreken als je koffer óók nog aankomt op je vakantiebestemming. Schiphol is niet de enige luchthaven die piept en kraakt onder de vele reizigers en grote personeelstekorten, maar het is bijna nergens zo erg als in Amsterdam.

In een lijst van Statista van 'luchthavens om deze zomer te vermijden' staat Schiphol op plaats 4 met 41,5 procent vertraagde vluchten. Maar kijk je naar het aantal gecancelde vluchten dan staat Schiphol zelfs bovenaan in Europa: 3,9 procent van de geplande vluchten vertrok helemaal niet.