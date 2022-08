Botox, papier, kunstgebitten: sancties doen Russen steeds meer pijn

Kunstgebitten, bananen, reserveonderdelen voor auto's: veel goederen worden al schaars in Rusland. En terwijl Poetin beweert dat het land zonder grote problemen met de sancties omgaat, maken zelfs Russische experts zich steeds meer zorgen.

Ook in de Russische media sijpelt het slechte nieuws door, schrijft de Suddeutsche. Veel klinieken zijn gealarmeerd over afnemende Botox-voorraden. Koffiebranders klagen over een kleinere selectie bonen, de vleesindustrie over een gebrek aan toevoegingsmiddelen, uitgevers over vergeling van papier omdat bleekmiddel schaars wordt.

Poetin probeert om de Russen hun isolement als een zegen te verkopen: een van zijn favoriete stellingen is dat de sancties Europa veel meer schade toebrachten. Rusland daarentegen zal sterker uit de crisis komen, zoals Poetin graag uitlegt, en dat Russische ondernemers de ontbrekende goederen niet alleen zelf gaan produceren, maar opnieuw uitvinden.

Maar zo zit het niet. Rusland is niet alleen afgesneden van wereldwijde toeleveringsketens, maar ook van buitenlandse financieringsbronnen. En de fondsen waarmee het regime de Russische economie heeft gesubsidieerd en de roebel kunstmatig heeft ondersteund, zijn eindig. Ongeveer de helft van de buitenlandse reserves van de Bank of Russia is bevroren in Europa, de VS en Canada.