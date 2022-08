Nederland bungelt onderaan: bijna nergens in Europa worden armsten zo hard getroffen door inflatie

Nederland staat er weer eens slecht op als het gaat om de welvaartsverdeling. De zwakste schouders moeten volgens het kabinet de zwaarste lasten dragen nu de inflatie boven de 10 procent uitkomt.

Het IMF heeft uitgerekend wat de gevolgen van de hogere energiekosten zijn voor de twintig procent laagste inkomens vergeleken met de twintig procent hoogste inkomens in 25 Europese landen.

De kosten van levensonderhoud stijgen overal en in bijna alle landen krijgen de lage inkomens procentueel de grootste klap te verwerken. Verrassend is dat Bulgarije het enige land is waar de rijken de portemonnee steviger moeten trekken.

Nederland bungelt onderaan met een schrikwekkende 13 procent stijging van de kosten voor levensonderhoud voor de laagste inkomens vergeleken met minder dan 10 procent stijging voor de hoogste inkomens. Alleen Groot-Brittannië en Estland staan er nog slechter op.

Als we ons land vergelijken met landen als Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en de Scandinavische landen valt eens te meer op hoe triest het is gesteld met de aanpak van de energiecrisis in Nederland.

Bas Heijne plaatste de grafiek van het IMF op Twitter: