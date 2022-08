Elon Musk wil tegen 2030 20 miljoen wagens per jaar produceren

Musk zei tijdens de vergadering dat het bedrijf momenteel op schema is om vanaf nu twee miljoen Tesla’s per jaar te produceren. Dat is nog niet genoeg voor de rijkste man ter wereld. Hij zei dat het bedrijf tegen 2030 nog 10 tot 12 Gigafactories wil bijbouwen, die jaarlijks elk anderhalf tot twee miljoen auto’s moeten uitpompen.

Analisten noemen de voorspelling veel te ambitieus, schrijft Business AM, maar Musk beweert dat het best haalbaar is. Hij zegt dat Tesla nu al drie miljoen wagens heeft gemaakt, terwijl dat er tien jaar geleden nog geen 3.000 waren.

Het bedrijf heeft fabrieken in Fremont, Californië, Nevada, Shanghai, Berlijn-Brandenburg en Austin , Texas, waar Musk aandeelhouders toesprak. Hij zei dat Tesla mogelijk later dit jaar de locatie van een nieuwe fabriek kan aankondigen.