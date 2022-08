Klimaatdoelen in gevaar nu markt voor olie en gas opleeft

Internationale klimaatafspraken staan op losse schroeven als landen en bedrijven vanwege de hoge energieprijzen en masse investeren in fossiele brandstoffen. Dat zeggen Nederlandse klimaatwetenschappers, -economen en -activisten tegen het FD, in reactie op een pleidooi voor nieuwe olie- en gaswinning van Shell-topman Ben van Beurden vorige week.

De grote oliebedrijven boeken recordwinsten door olie en gas en hebben weer praatjes, zien de deskundigen.

De uitspraken van Shell vragen om een reactie, zegt Sandra Phlippen. Volgens de hoofdeconoom van ABN Amro zijn 'de energieprijzen vooral omhooggegaan door de oorlog in Oekraïne en in veel mindere mate door investeringen uit het verleden'. Phlippen stelt dat Shell zou moeten weten wat op de lange termijn de 'desastreuze economische gevolgen zijn van blijven investeren in olie'.

De fossiele industrie heeft door de hoge winsten duidelijk haar zelfvertrouwen hervonden, zegt Mathijs ter Wee van Follow This, de club van groene aandeelhouders van Shell. Als miljardenwinsten de markt voor fossiel weer voor jaren lucratief maken, dan zet dat een streep door klimaatdoelen, zegt hij.