Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

Over natamycine

In de EU mag natamycine alleen worden gebruikt als oppervlaktelaag op harde, halfharde en halfzachte kazen. De maximale dosis is 1 milligram per vierkante decimeter, en het middel mag niet aantoonbaar zijn dieper dan 5 millimeter in de kaas. Die grens moet voorkomen dat een antischimmelmiddel dat eigenlijk voor de buitenkant bedoeld is, ongemerkt deel wordt van de kaas zelf