Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

Trump heeft zijn nieuwe favoriete woord deze week al meer dan tien keer gebruikt om zijn dodelijke oorlog verkeerd te beschrijven.

President Donald Trump is geobsedeerd door een nieuw woord, maar het lijkt erop dat hij de betekenis ervan niet helemaal begrijpt — en zijn medewerkers lijken er niet veel zin te hebben in om hem dat te vertellen.

De afgelopen week heeft Trump, 79, het woord “excursie” tientallen keren gebruikt om zijn illegale en bloedige oorlog in Iran te beschrijven. Hij maakt vaak een zwaaiend gebaar met zijn hand om uit te drukken wat hij blijkbaar bedoelt.

Het woord 'excursie' verwijst meestal naar een korte, ontspannen vakantie, maar de president heeft het gebruikt om zijn dodelijke oorlog te beschrijven.

Assistenten van Trump vertelden Zeteo dat ze denken dat Trump de term 'militaire incursie', die wordt gedefinieerd als een invasie of aanval (met name een plotselinge of korte), heeft verward met een 'militaire excursie'.

Bronnen in Trumps omgeving zeiden dat zij of hun collega's de term 'incursie' in het bijzijn van Trump hebben gebruikt, waardoor hij de term wellicht heeft opgepikt, maar dat Trump dat niet goed heeft begrepen. Of dat hij het woord incursie niet kent.

"Wij zeggen 'incursie', de baas zegt 'excursie'. Het is geen big deal", stelde een andere functionaris.