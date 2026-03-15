ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

Politiek
door Ans Vink
zondag, 15 maart 2026 om 12:37
Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06
Trump heeft zijn nieuwe favoriete woord deze week al meer dan tien keer gebruikt om zijn dodelijke oorlog verkeerd te beschrijven.
President Donald Trump is geobsedeerd door een nieuw woord, maar het lijkt erop dat hij de betekenis ervan niet helemaal begrijpt — en zijn medewerkers lijken er niet veel zin te hebben in om hem dat te vertellen.
De afgelopen week heeft Trump, 79, het woord “excursie” tientallen keren gebruikt om zijn illegale en bloedige oorlog in Iran te beschrijven. Hij maakt vaak een zwaaiend gebaar met zijn hand om uit te drukken wat hij blijkbaar bedoelt.
Het woord 'excursie' verwijst meestal naar een korte, ontspannen vakantie, maar de president heeft het gebruikt om zijn dodelijke oorlog te beschrijven.
Assistenten van Trump vertelden Zeteo dat ze denken dat Trump de term 'militaire incursie', die wordt gedefinieerd als een invasie of aanval (met name een plotselinge of korte), heeft verward met een 'militaire excursie'.
Bronnen in Trumps omgeving zeiden dat zij of hun collega's de term 'incursie' in het bijzijn van Trump hebben gebruikt, waardoor hij de term wellicht heeft opgepikt, maar dat Trump dat niet goed heeft begrepen. Of dat hij het woord incursie niet kent.
"Wij zeggen 'incursie', de baas zegt 'excursie'. Het is geen big deal", stelde een andere functionaris.

Lees ook

Trump op dit moment niet bereid om deal te sluiten met IranTrump op dit moment niet bereid om deal te sluiten met Iran
Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties opGrote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op
NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergistenNYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten
Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. VermoordDeze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2456666579

Je kunt ook een sociale burnout krijgen van familie en vrienden

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

185768245_m

In deze landen slapen mensen het slechtst

anp-545084878-69b021e11806e

Fajah Lourens gaat zichzelf nog veel verder laten verbouwen

52786282_m

Poetin is de enige winnaar

Scherm­afbeelding 2026-03-14 om 07.40.37

Zo werken de Iraanse mijnen

Loading