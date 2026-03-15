Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

Klaas uit Winter Vol Liefde adviseert niemand om mee te doen aan de datingshow. "Het was onmogelijk om verliefd te worden", vindt de 53-jarige weduwnaar uit Oostenrijk.

"Wat ben ik naïef geweest. Ik zou het niemand aanraden om mee te doen. Het programma draait alleen maar om de kijkcijfers, en niet om de personen. Dat werd me al heel snel duidelijk", vertelt Klaas aan Story.

"Wellicht had ik ook geen geluk met de cameraploeg. Met twee van hen had ik wel een klik, maar dat gold niet voor de anderen. Ik had bijvoorbeeld heel weinig vrijheid om de dames buiten het oog van de camera te leren kennen, terwijl ik dat wel wilde. Bij de reünie hoorde ik dat anderen dat wel mochten. Geen idee waarom het bij mij niet mocht. Ik heb het zo vaak gevraagd: Waarom mag ik niet eens een minuut met hen alleen zijn?"

Hij kreeg zelfs ruzie met de crew. "Eén keer liep het zo hoog op dat ik de cameraploeg mijn huis uit heb gezet. Ze doen alsof ze je vriend zijn, omdat ze geld aan je willen verdienen. Maar ze waren mijn vrienden niet. En dat, terwijl ik oprecht op zoek was naar de liefde."

Mismatches

Ook klaagt Klaas over de vrouwen die bij hem langskwamen. "Het was onmogelijk om verliefd te worden. Vanwege de camera’s en omdat we geen moment alleen konden zijn. Maar ook omdat het allemaal mismatches waren. In mijn introductiefilmpje had ik duidelijk gezegd dat ik een vrouw wilde die niet gebonden is aan Nederland, qua werk en qua kinderen. De vrouwen die ik had uitgenodigd, zeiden in hun eigen filmpje niets over kinderen. Dat hoorde ik pas toen ze bij mij in Oostenrijk waren."

Hij was niet blij met de versie van zichzelf op tv. "Ik zag een norse, boze en rustige man. Terwijl ik eigenlijk altijd vrolijk en druk ben. Mijn kinderen herkenden me ook niet. De sfeer was er ook niet naar en ik had geen zin in een toneelstukje."