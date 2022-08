Energie-experts: ‘Gronings gas echt beste optie’

De makkelijkste en goedkoopste weg uit de energie-crisis is het opnieuw winnen van gas in Groningen. technisch is het geen probleem, onze huizen blijven warm in de winter en de overheid houdt er een enorme som geld aan over, zeggen energie-experts tegen het Dagblad van het Noorden.

„Het is verstandiger nu elke maand kleine hoeveelheden gas uit de grond te halen in plaats van tijdens een crisis in één keer heel veel”, zegt energie-analist Jilles van den Beukel.

Economisch kan het opvoeren van de gasproductie het begrotingstekort van dit jaar zelfs in één klap dichten en blijft er ook nog veel geld over. Met de huidige gasprijs van ongeveer 2,05 euro per kubieke meter zou het kabinet meer dan 40 miljard euro per jaar kunnen verdienen met het oppompen van 30 miljard kuub uit Groningen. Het kabinet ziet Gronings gas echter pas als laatste redmiddel.