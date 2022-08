Werkloosheid in Europa lang niet overal zo laag

In Nederland komen we in zo ongeveer elke sector mensen tekort, maar dat lijkt niet overal in Europa het geval te zijn. In het zuiden, maar ook in Scandinavië blijft de werkloosheid aanzienlijk.

Dat blijkt uit nieuwe data van Eurostat waar Statista over bericht. De gemiddelde werkloosheid in Europa bedraagt 6 procent tegenover 7,2 procent een jaar eerder. Daar zitten landen als Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen ruim onder, maar in de Zuid-Europese landen en ook in Zweden is de werkloosheid nog vrij hoog.

In totaal zijn er bijna 13 miljoen Europeanen zonder baan, meldt Eurostat.